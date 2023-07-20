Учебный центр Развитие
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Направления учебного центра "Развитие":

Охрана труда
Охрана труда
Работы на высоте
Работы на высоте
Подъемные сооружения
Подъемные сооружения
Сосуды, работающие под давлением
Сосуды, работающие под давлением
Пожарная безопасность
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Рабочие профессии
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Квадроцикл, погрузчик, трактор, снегоход
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Лифтовое хозяйство
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Сварочные работы
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ГО и ЧС, Антитеррор, Радиационная безопасность
ГО и ЧС, Антитеррор, Радиационная безопасность
Безопасность дорожного движения
Безопасность дорожного движения
Техносферная безопасность
Техносферная безопасность
Стеллажное оборудование
Стеллажное оборудование
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Система дистанционного обучения
Система дистанционного обучения
Услуги учебного центра "Развитие":
Испытательная лаборатория
Испытательная лаборатория
Независимая оценка квалификации
Независимая оценка квалификации
Услуги в области охраны труда
Услуги в области охраны труда

Об учебном центре "Развитие":

Учебный центр Развитие
Свыше 5568 клиентов
За время работы, мы успели наработать огромную клиентскую базу.
32 сотрудника в штате
В учебном центре работают специалисты знающие свое дело.
5 минут на ответ
Мы ценим Ваше время, наши специалисты ответят Вам в короткие сроки.
Работаем с 2011 г.
Более 10 лет на рынке образовательных услуг без смены юридического лица.

Деятельность Учебного центра «РАЗВИТИЕ» соответствует всем требованиям Федерального закона №273 «Об образовании в Российской Федерации».

Мы проводим обучение по программам профессионального обучения, программам повышения квалификации и профессиональной переподготовке в соответствии с квалификационными требованиями и профессиональными стандартами по востребованным направлениям с учетом потребностей наших клиентов.

Мы можем с помощью собственной запатентованной системы дистанционного обучения «РАЗВИТИЕ» проводить обучение специалистов во всех регионах Российской федерации, что открывает для наших слушателей широчайшие возможности для получения знаний в круглосуточном режиме. Слушателям доступны лекции, мультимедийные презентации, учебные видеофильмы, удобная система проверки знаний в виде тестирования, электронная библиотека, предоставляется доступ к нормативной документации.

Наша мобильность в организации обучения с выездом на территорию заказчика дает возможность учебному центру оказывать качественные услуги и выдерживать конкуренцию среди учебных заведений региона.

Наши преподаватели на высоком уровне проведут обучение, так как имеют большой опыт работы в сфере профессионального образования и постоянно повышают свою квалификацию.

Мы проводим БЕСПЛАТНЫЕ консультации в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности для наших клиентов.

Мы организовываем БЕСПЛАТНЫЕ ежеквартальные семинары на которых обсуждаем актуальные вопросы в области охраны труда.

Мы обучаем БЕСПЛАТНО основам компьютерной грамотности граждан пожилого возраста и инвалидов в рамках социально благотворительной программы «Мир без границ».

Новости и мероприятия учебного центра "Развитие":

Репортаж телеканала Москва 24 с участием учебного центра «Развитие»
Репортаж телеканала Москва 24 с участием учебного центра «Развитие» Сегодня на федеральном телеканале Москва 24 вышел сюжет о том, как в нашем учебной центре «РАЗВИТИЕ» проходит обучение по гражданской обороне и чрезвы...
20 июля 2023 г.
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Военно-спортивные соревнования «Школа безопасности - 2023»
Военно-спортивные соревнования «Школа безопасности - 2023» В прошедшую субботу наш учебный центр совместно с пожарно-спасательным центром г. Москвы, администрацией поселения Десеновское, и АНО «ЦВП «Гвардия» п...
17 июля 2023 г.
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История учебного центра:

  • 2011 – открытие учебного центра "Развитие".
  • 2012 – открытие подразделения "Испытательная лаборатория".
  • 2015 – открытие подразделения в г. Москве.
  • 2016 – открытие новых программ обучения.
  • 2017 – открытие подразделения в г. Краснодаре.
  • 2018 – открытие экзаменационного центра НОК (Независимая оценка квалификации)
  • 2019 – открытие новых направлений: Тракторист, Машинист экскаватора, Машинист бульдозера.

Лицензии учебного центра:

Лицензия учебного центра
Лицензия учебного центра
Лицензия учебного центра
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Учебный центр «РАЗВИТИЕ» идет в ногу со временем, развивается, совершенствует накопленные знания, разрабатывает и предлагает своим клиентам самые современные решения на рынке образовательных услуг.

Фотогалерея учебного центра:

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Онлайн журнал учебного центра "Развитие":

Сервис проверки протоколов проверки знаний по электробезопасности и промышленной безопасности в Ростехнадзоре
Сервис проверки протоколов проверки знаний по электробезопасности и промышленной безопасности в Ростехнадзоре Электробезопасность и промышленная безопасность являются одной из опасных областей производства, поскольку неправильное использование электрооборудова...
7 августа 2023 г.
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Специальная оценка условий труда теперь в ЭДО
Специальная оценка условий труда теперь в ЭДО С началом учебного года помимо бумажной формы отчета появится возможность формировать отчет о проведении спецоценки в электронной форме....
1 августа 2023 г.
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Организация воинского учета в организации
Организация воинского учета в организации Воинский учет представляет собой систему, которая позволяет эффективно управлять и контролировать кадровый состав организации. Основная цель учета - о...
5 июля 2023 г.
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Охрана труда: новые документы, вступающие в силу с 1 сентября 2023 года
Охрана труда: новые документы, вступающие в силу с 1 сентября 2023 года С 1 сентября 2023 года вступят в силу новые нормативные документы в области охраны труда. Они будут регулировать многие аспекты безопасности и здоровь...
27 июня 2023 г.
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Сервис проверки протоколов проверки знаний по электробезопасности и промышленной безопасности в Ростехнадзоре
Сервис проверки протоколов проверки знаний по электробезопасности и промышленной безопасности в Ростехнадзоре
Электробезопасность и промышленная безопасность являются одной из опасных областей производства, поскольку неправильное использование электрооборудова...
7 августа 2023 г.
Подробнее
Специальная оценка условий труда теперь в ЭДО
Специальная оценка условий труда теперь в ЭДО
С началом учебного года помимо бумажной формы отчета появится возможность формировать отчет о проведении спецоценки в электронной форме....
1 августа 2023 г.
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