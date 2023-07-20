Направления учебного центра "Развитие":

За время работы, мы успели наработать огромную клиентскую базу.
В учебном центре работают специалисты знающие свое дело.
Мы ценим Ваше время, наши специалисты ответят Вам в короткие сроки.
Более 10 лет на рынке образовательных услуг без смены юридического лица.
Деятельность Учебного центра «РАЗВИТИЕ» соответствует всем требованиям Федерального закона №273 «Об образовании в Российской Федерации».
Мы проводим обучение по программам профессионального обучения, программам повышения квалификации и профессиональной переподготовке в соответствии с квалификационными требованиями и профессиональными стандартами по востребованным направлениям с учетом потребностей наших клиентов.
Мы можем с помощью собственной запатентованной системы дистанционного обучения «РАЗВИТИЕ» проводить обучение специалистов во всех регионах Российской федерации, что открывает для наших слушателей широчайшие возможности для получения знаний в круглосуточном режиме. Слушателям доступны лекции, мультимедийные презентации, учебные видеофильмы, удобная система проверки знаний в виде тестирования, электронная библиотека, предоставляется доступ к нормативной документации.
Наша мобильность в организации обучения с выездом на территорию заказчика дает возможность учебному центру оказывать качественные услуги и выдерживать конкуренцию среди учебных заведений региона.
Наши преподаватели на высоком уровне проведут обучение, так как имеют большой опыт работы в сфере профессионального образования и постоянно повышают свою квалификацию.
Мы проводим БЕСПЛАТНЫЕ консультации в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности для наших клиентов.
Мы организовываем БЕСПЛАТНЫЕ ежеквартальные семинары на которых обсуждаем актуальные вопросы в области охраны труда.
Мы обучаем БЕСПЛАТНО основам компьютерной грамотности граждан пожилого возраста и инвалидов в рамках социально благотворительной программы «Мир без границ».
Новости и мероприятия учебного центра "Развитие":
История учебного центра:
- 2011 – открытие учебного центра "Развитие".
- 2012 – открытие подразделения "Испытательная лаборатория".
- 2015 – открытие подразделения в г. Москве.
- 2016 – открытие новых программ обучения.
- 2017 – открытие подразделения в г. Краснодаре.
- 2018 – открытие экзаменационного центра НОК (Независимая оценка квалификации)
- 2019 – открытие новых направлений: Тракторист, Машинист экскаватора, Машинист бульдозера.
Лицензии учебного центра:
Учебный центр «РАЗВИТИЕ» идет в ногу со временем, развивается, совершенствует накопленные знания, разрабатывает и предлагает своим клиентам самые современные решения на рынке образовательных услуг.