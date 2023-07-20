Направления учебного центра "Развитие":

Свыше 5568 клиентов

За время работы, мы успели наработать огромную клиентскую базу. 32 сотрудника в штате

В учебном центре работают специалисты знающие свое дело. 5 минут на ответ

Мы ценим Ваше время, наши специалисты ответят Вам в короткие сроки. Работаем с 2011 г.

Более 10 лет на рынке образовательных услуг без смены юридического лица.

Деятельность Учебного центра «РАЗВИТИЕ» соответствует всем требованиям Федерального закона №273 «Об образовании в Российской Федерации».

Мы проводим обучение по программам профессионального обучения, программам повышения квалификации и профессиональной переподготовке в соответствии с квалификационными требованиями и профессиональными стандартами по востребованным направлениям с учетом потребностей наших клиентов.

Мы можем с помощью собственной запатентованной системы дистанционного обучения «РАЗВИТИЕ» проводить обучение специалистов во всех регионах Российской федерации, что открывает для наших слушателей широчайшие возможности для получения знаний в круглосуточном режиме. Слушателям доступны лекции, мультимедийные презентации, учебные видеофильмы, удобная система проверки знаний в виде тестирования, электронная библиотека, предоставляется доступ к нормативной документации.

Наша мобильность в организации обучения с выездом на территорию заказчика дает возможность учебному центру оказывать качественные услуги и выдерживать конкуренцию среди учебных заведений региона.

Наши преподаватели на высоком уровне проведут обучение, так как имеют большой опыт работы в сфере профессионального образования и постоянно повышают свою квалификацию.

Мы проводим БЕСПЛАТНЫЕ консультации в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности для наших клиентов.

Мы организовываем БЕСПЛАТНЫЕ ежеквартальные семинары на которых обсуждаем актуальные вопросы в области охраны труда.

Мы обучаем БЕСПЛАТНО основам компьютерной грамотности граждан пожилого возраста и инвалидов в рамках социально благотворительной программы «Мир без границ».

Новости и мероприятия учебного центра "Развитие":

История учебного центра: 2011 – открытие учебного центра "Развитие".

– открытие учебного центра "Развитие". 2012 – открытие подразделения "Испытательная лаборатория".

– открытие подразделения "Испытательная лаборатория". 2015 – открытие подразделения в г. Москве.

– открытие подразделения в г. Москве. 2016 – открытие новых программ обучения.

– открытие новых программ обучения. 2017 – открытие подразделения в г. Краснодаре.

– открытие подразделения в г. Краснодаре. 2018 – открытие экзаменационного центра НОК (Независимая оценка квалификации)

– открытие экзаменационного центра НОК (Независимая оценка квалификации) 2019 – открытие новых направлений: Тракторист, Машинист экскаватора, Машинист бульдозера. Лицензии учебного центра: Смотреть все лицензии

Учебный центр «РАЗВИТИЕ» идет в ногу со временем, развивается, совершенствует накопленные знания, разрабатывает и предлагает своим клиентам самые современные решения на рынке образовательных услуг.